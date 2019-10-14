Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

6 Ekim'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat için yeşil ışık yakan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinden ve uluslararası toplumdan yükselen tepkilerin ardından Türkiye'ye karşı yaptırım söylemini tırmandırıyor.

"Brian Kilmeade tümüyle yanılıyor. 200 yıldır birbiriyke savaşan haklar arasında bir başka savaşa girmeyeceğiz. Avrupa'nın kendi IŞİD esirlerini almak için bir şansı vardı, ama bedelini öedemek istemediler. "Bırak ABD ödesin" dediler..." diye tweetleyen Trump, Kürtlerin IŞİD esirlerinden bazılarını kasten bırakarak ABD'yi müdahil etmeye çalışıyor olabileceğini söyledi.

'NATO ÜYESİ TÜRKİYE İLE SAVAŞACAK DEĞİLİZ'

ABD Başkanı şöyle devam etti:

"Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden yakalar, ama ellerini çabuk tutmaları lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini düşünüyor mu? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!"

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

© AA / Cumhurbaşkanlığı 'Trump, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde senaryonun dışına çıktı'

Bir süredir Ağustos 2018'te yaptığı gibi Türkiye ekonomisini mahvedecek yaptırımlar uygulamaktan söz eden ABD Başkanı, 13 Ekim'de Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile görüştüğünü duyurmuştu.

'MÜTHİŞ FİKİR BİRLİĞİ'

Trump "Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın" demişti.