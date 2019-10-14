Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı: ABD Hazine Bakanı'ndan 'Trump uygularsa yaptırımlar hazır' mesajı

ABD’de bugün resmi tatil, ama Beyaz Saray’da Türkiye toplantısı var. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatıyla ilgili gazetecilere yeni açıklamalarda bulunan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ulusal güvenlik ekibinin toplantılarının ardından Trump'ın Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili bir karar verebileceğine işaret etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye ve Suriye ile ilgili gelişmeler başlığıyla dün toplandığını ve bugün de toplantı yapacağını duyuran Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bunun ardından Başkan Donald Trump'ın bilgilendirileceğini belirtti.

'GÜNÜ GÜNÜNE TAKİPTEYİZ'

Ankara'nın attığı adımları günlük olarak takip ettiklerini vurgulayan Mnuchin, Türkiye'ye ağır yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını ve eğer Trump bu yönde karar verirse uygulayacaklarını söyledi.

Trump da bu sabah attığı tweetlerde "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" ifadesini kullandı.

President Trump and Treasury Secretary Steven Mnuchin ramp up threats of sanctioning Turkey. Here are the facts https://t.co/lLLuG8x1Li pic.twitter.com/0kEDlzKrL3 — CNN Politics (@CNNPolitics) October 14, 2019

© REUTERS / Leah Millis Trump: Türkiye ve Kürtler, IŞİD'li mahkumların kaçmalarına izin vermemeli

Mnuchin pazar günü ABC News'a verdiği demeçte karar verildiği anda yaptırımları uygulamaya hazır olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Yaptırımlar küçük boyutta başlayabilir,Türk ekonomisini yok edecek maksimum baskı da yaratabilir."

Bunu bir saat sonra Trump'ın Kongre ile Türkiye'ye güçlü yaptırımlar uygulama konusunda çalıştığına dair "Beklemede kalın" tweeti de izledi.

#Mnuchin defends delay in sanctions against Turkey: 'This is a complicated, developing situation' | TheHill https://t.co/zZYCG7RwGn — Trending Left ⬅️ (@Trend_Left) October 13, 2019

Mnuchin 11 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında "Kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz, ama gerekirse Türk ekonomisine kepenk kapattırırız" diye konuşmuştu.

Hazine Bakanı, Trump'ın yaptırım için yetkilendirme verdiğinden ama yetkilendirmeleri henüz faal hale getirmediğinden söz etmişti.