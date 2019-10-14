ABD’li Kongre üyesi, donanmanın yıl dönümünü Rus savaş gemisi ile kutladı

Arşiv fotoğraflarını kullanarak ABD donanmasının 244. yıldönümünü kutlamak isteyen Kongre üyesi Mast, hataya düştü.

Mast, Twitter’dan dün sabah tebrik mesajı ile birlikte Rusya donanmasına ait Pyotr Velikiy gemisinin fotoğrafını kullandı.

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

​Politico dergisinin savunma editörü yardımcısı Dawe Brown’un uyarısından sonra Mast, mesajını sildi.

Afganistan’da iki bacağı ve bir parmağını kaybetmesi sonucu gazi olan Mast, daha sonra yeni bir tebrik mesajı paylaştı.

Kimileri Mast’ın bu hatasını basit bir dikkatsizlik olarak nitelerken, bazı kullanıcılar bu durumun Rusya ile bağlantısı olup olmadığı iddialarıyla ilişkilendirdi. Mast, 2018’de İgor Furman isimli birinden 2173 dolar bağış almıştı. Fruman’ın geçen hafta tutuklanan ve Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ile bağlantılı iş adamı olduğu ileri sürülüyor. Giuliani ve Fruman, Kongre’deki geçen yılki ara seçimleri etkilemek için ABD’li politikacılara para aktarma olayına dahil olmakla suçlanıyor.