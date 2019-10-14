Graham: Pelosi, Türkiye'ye karşı iki partinin yaptırım kararı çıkarmasını destekliyor

Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi ile muhalefetteki Demokrat Parti'nin, Kongre'nin hem alt hem de üst kanatlarında birlikte çalışarak, Türkiye'ye karşı yaptırım kararı çıkarma konusunda uzlaştığının işareti geldi. Cumhuriyetçi Senatör Graham, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye'ye karşı ortak yaptırım kararını desteklediğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat çoğunluk lideri Nancy Pelosi ile konuştuğunu ve Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iki partinin ortak yaptırım çıkarmasını Pelosi'nin desteklediğini duyurdu.

Graham Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Demin Meclis Başkanı Pelosi ile Türkiye'nin Suriye'ye girmesiyle ilgili Kongre'nin eylemi konusunda konuştum. Meclis Başkanı, Türkiye'nin Suriye'ye tecavüzüne karşı iki partili yaptırımları destekliyor. Aynı zamanda Kürt müttefikler için destek göstermemiz gerektiğine inanıyor ve IŞİD'in dirilmesinden endişeleniyor."

Just spoke with Speaker Pelosi regarding congressional action on Turkey’s incursion of Syria. Speaker supports bipartisan sanctions against Turkey’s outrages in Syria. She also believes we should show support for Kurdish allies and is concerned about the reemergence of ISIS. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 14, 2019

"Başkan Trump'ın Kongre ile birlikte çalışma istekliliğini takdir ederek yaptırım taslağı hazırlayıp hızla geçirmek için iki parti arasında mekik dokuyarak Kongre'nin her iki kanadı düzeyinde çalışacağım. Meclis Başkanı, konuşmamızda, kaybedecek vakit olmadığına işaret etti."

I will be working across party lines in a bicameral fashion to draft sanctions and move quickly, appreciating President Trump’s willingness to work with the Congress. The Speaker indicated to me that time was of the essence. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 14, 2019

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