'ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yaptırım listesi hazır'

ABD'nin, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye uygulamayı düşündüğü yaptırım listesinin hazır olduğu iddia edildi. Bloomberg'in haberine göre konuyla ilgili kaynaklar, Başkan Trump'ın onayını bekleyen yaptırımların ilk aşamasında çok sayıda kişi hedef alınacak.
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Habere göre yaptırım listesi, ABD Dışişleri, Savunma ve Hazine Bakanlıklarının, hafta sonu yaptığı yoğun toplantılar sonrası hazırlandı.
Bir başka yetkilinin iddiasına göre ise, Trump yönetimi silah ihracatı ve Türk ordusuna yönelik enerji sevkiyatı konularında yapılabilecek yaptırımlar konusunda da kapıyı açık bırakıyor. Habere göre kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle ayrıntı vermeyi reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinden ve uluslararası toplumdan yükselen tepkilerin ardından Türkiye'ye karşı yaptırım söylemini tırmandırmıştı. ABD Başkanı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa Ulusları (IŞİD esirlerini) kolaylıkla yeniden yakalar, ama ellerini çabuk tutmaları lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini düşünüyor mu? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!" demişti.
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