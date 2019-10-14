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00:25 15 Ekim 2019
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    Donald Trump

    Trump: Yakında Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren kararnameyi çıkaracağım

    © REUTERS / MARY F. CALVERT
    ABD
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (192)
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    ABD Başkanı Donald Trump, "Yakında, Türkiye hükümetinde şu anda ve geçmişte görev yapan yetkililere ve Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulunan kişilere yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım" açıklamasında bulundu.

    İspanya bayrağı
    CC0 / Pixabay
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    ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım yaptırımlara izin veren kararnameyi çıkaracağını açıkladı.

    Son günlerde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı nedeniyle yaptırım uygulanması ABD Kongresinin gündemindeydi.

    Trump, Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında, "Yakında, Türkiye hükümetinde şu anda ve geçmişte görev yapan yetkililere ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulunan kişilere yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

    'ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİLERİ YÜZDE 50'YE ÇIKARILACAK'

    Trump, "Türkiye'den çelik ithalatında gümrük vergileri yüzde 50'ye, yani mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarılacak. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılması için yürütülen müzakereler derhal durdurulacak" diye ekledi.

    ​ABD Başkanı, açıklamasına şöyle devam etti:

    Yuriy Uşakov
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    "Bu kararname ile ABD, Suriye'de ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesi engelleyen, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleyen, mültecileri zorla ülkelerine gönderen ve barışı, güvenliği veya istikrarı tehdit eden kişilere ağır yaptırımlar uygulayabilecek. Kararnameyle, mali yaptırımlar, varlıklara el koyma ve ABD'ye giriş yasağı dahil olmak üzere çok çeşitli sonuçlar uygulanabilecek."

    'SİVİLLERİN AYRIM GÖZETMEKSİZİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ'

    Açıklamasında "Göreve geldiğim ilk günden itibaren Trump yönetimi, ABD’nin ve ABD vatandaşlarının güvenliğini korumak için yorulmadan çalıştı. ABD ve ortakları, IŞİD'in acımasız hilafetindeki toprakların tamamını özgürleştirdi. Türkiye bu kazanımları tehlikeye atmamalıdır" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillerin, özellikle hassas etnik ve dini azınlıkların korunmasına öncelik vermelidir. Sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması, sivillere ait binaların yıkılması ve etnik veya dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez."

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Trump, "Mültecilerin ülkelerine geri dönüşü güvenli, onların iradeleri doğrultusunda ve onurları zedelemeden sağlanmalıdır. Türkiye'nin askeri operasyonu, sivilleri tehlikeye atmakta, bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir" diye ekledi.

    'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AÇIKÇA BELİRTTİM...'

    Trump, şunları söyledi:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça belirttim; Türkiye'nin eylemleri bir insani krize neden olmakta ve olası savaş suçlarına zemin hazırlamaktadır. Türkiye, dini ve etnik azınlıklar dahil olmak üzere, sivillerin güvenliğini sağlamalı ve bugün veya belki gelecekte bölgede tutuklu bulunan IŞİD'lilerden sorumlu olmalıdır. Maalesef Türkiye, bu saldırının insani sonuçlarını bertaraf eder bir durumda görünmemektedir."

    Steve Mnuchin Türkiye'ye olası yaptırımlarla ilgili Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında
    © REUTERS / YURI GRIPAS
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    Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını yineleyen Trump, "Daha önce söylediğim gibi, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalan ABD askerlerini geri çekiyorum. ABD güçleri, IŞİD'i yenmiştir ve Suriye'den ayrılan ABD askerleri başka bir yere konuşlandırılacak, durumu takip etmek ve göz ardı edilen IŞİD tehdidinin Suriye ve Irak'ı yakıp yıktığı 2014’teki durumun tekrarlanmasını engellemek için bölgede kalacaktır. IŞİD’in kalıntılarını engellemek amacıyla, ABD askerlerinden oluşan küçük bir grup Suriye’nin güneyindeki Tanf garnizonunda kalacaktır" dedi.

    'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ HIZLI BİR ŞEKİLDE MAHVETMEYE TAMAMEN HAZIRIM'

    Trump, "Türkiye'nin liderleri bu tehlikeli ve yıkıcı yolu izlemeye devam ederse Türkiye ekonomisini hızlı bir şekilde mahvetmeye tamamen hazırım" diye ekledi.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (192)
    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Yaptırım, Donald Trump, ABD
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