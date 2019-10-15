ABD Savunma Bakanı Esper, Türkiye'yi 'çok sayıda tehlikeli IŞİD tutuklusunu' serbest bırakmakla suçladı

Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerinin IŞİD'i yenme misyonunu sekteye uğrattığını söyleyen Esper, "Türkiye'nin operasyonu çok sayıda tehlikeli IŞİD'linin serbest kalmasına yol açtı. Türkiye'nin sorumsuz eylemleri yüzünden askerlerimize yönelik risk kabul edilemez düzeye ulaştı. ABD askeri personelinin çekilmesi planını uyguluyoruz" dedi.
Esper, açıklamasında "IŞİD'in yeniden ortaya çıkması olasılığı, olası savaş suçları ve insani kriz dahil operasyonun sonuçlarının sorumluluğu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir" ifadelerine yer verdi.
Bakan Esper, "Önümüzdeki hafta NATO'da müttefiklerimize toplu ve bireysel diplomatik-ekonomik önlemler alma yönünde çağrı yapacağım" diye ekledi.
Diğer yandan Esper, Türkiye'yi 'çok sayıda tehlikeli IŞİD tutuklusunu' serbest bırakmakla suçladı.
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