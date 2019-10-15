ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını açıkladı: Üç bakan ve iki bakanlık listede

ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren başkanlı kararnamesini imzalayacağını açıklamasının ardından Hazine Bakanlığı, iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu bakanlık ve yetkililerin belirlenmesi, Türk hükümetinin bölgenin barışı, güvenliğini ve istikrarını daha da bozan eylemlerinin bir sonucudur. Gerekirse ilave yaptırımlar uygulamaya hazırız."

Hazine Bakanı Mnuchin ise, "ABD, Türk hükümetini, Türk güçleri tarafından artırılan şiddetten, masum sivillerin tehlikeye atılmasından ve bölgenin istikrarsızlaştırılmasından sorumlu tutuyor" dedi.

“The United States is holding the Turkish Government accountable for escalating violence by Turkish forces, endangering innocent civilians, and destabilizing the region,” -Secretary @stevenmnuchin1. https://t.co/YpLTGrIa8A — Treasury Department (@USTreasury) October 14, 2019

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz saatlerde "Yakında, Türkiye hükümetinde şu anda ve geçmişte görev yapan yetkililere ve Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulunan kişilere yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım" açıklamasında bulunmuştu.

Trump, "Türkiye'den çelik ithalatında gümrük vergileri yüzde 50'ye, yani mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarılacak. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılması için yürütülen müzakereler derhal durdurulacak" ifadelerini kullanmıştı.