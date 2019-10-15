ABD Savunma Bakanı: Emrettiği tek taraflı işgalin savaş suçları dahil sonuçlarından Erdoğan sorumludur

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararının ardından Savunma Bakanı Mark Esper de Barış Pınarı Harekatı nedeniyle AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan açıklamalar yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter'da paylaşımlarda bulundu.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile uluslararası toplumun muhalefeti ve tekrarladığı uyarılarına rağmen Suriye'nin kuzeyine tek taraflı işgal emri verdi" diyen Esper şöyle devam etti:

"Bu, geniş çaplı can kayıpları, sığınmacılar, yıkım, emniyetsizlik ve ABD askeri güçlerine büyüyen tehditle sonuçlandı."

Despite the opposition & repeated warnings from the U.S. & international community, Turkish President Erdogan ordered a unilateral invasion of northern Syria that has resulted in widespread casualties, refugees, destruction, insecurity & a growing threat to U.S. military forces. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 15, 2019

Türkiye'nin sorumsuz eylemleri nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin karşılaştığı risk kabul edilemez bir düzeye ulaşmıştır. Aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla Savunma Bakanlığı ABD askeri personelini Suriye'nin kuzeyinden planlı şekilde çekmektedir. "

Due to Turkey's irresponsible actions, the risk to US forces in NE Syria has reached an unacceptable level. We are also at risk of being engulfed in a broader conflict. Therefore at @POTUS' direction DoD is executing a deliberate withdrawal of US military personnel from NE Syria. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 15, 2019

"Türkiye'nin tek taraflı eylemi sorumsuz ve düşüncesizce. IŞİD'in potansiyel dirilişi, olası savaş suçları ve büyüyen insani kriz dahil sonuçlarının tüm sorumluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir."

Turkey's unilateral action was unnecessary and impulsive. President Erdogan bears full responsibility for its consequences, to include a potential ISIS resurgence, possible war crimes, and a growing humanitarian crisis. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 15, 2019

"Gelecek hafta ziyaret edeceğim NATO'da diğer müttefiklerimize Türkiye'nin bu berbat eylemlerine karşı kolektif ve bireysel diplomatik ve ekonomik önlemler almaları için baskı yapmayı planlıyorum. Açıklamamın tamamı aşağıda:"

I will be visiting @NATO next week where I plan to press our other NATO allies to take collective & individual diplomatic & economic measures in response to these egregious Turkish actions. See my full statement here: https://t.co/lr98GuEm7o — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 15, 2019

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