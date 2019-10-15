Reuters'e konuşan ABD'li yetkili: Türkiye ateşkes yapıp harekatı durdurmazsa daha fazla yaptırım gelecek

Reuters haber ajansına konuşan Trump yönetiminden bir üst düzey yetkili, Washington'ın Türkiye'ye diplomatik baskıyı artıracağını söyledi. ABD'li yetkili, Ankara'yı ateşkese varıp harekatı durdurmaya ikna edebilmek için daha fazla yaptırım uygulamakla da tehdit etti.

Gazetecilere brifingde konuşan ABD'li yetkili, Türkiye'nin sınırötesi harekatının daha önce Suriye'nin görece istikrarlı olan bir bölgesinde 'kargaşa' yarattığını dile getirdi.

Harekatın durması için Washington'ın baskıyı artırdığını aktaran yetkili, "Planımız biz ilişkiyi normalde döndürme şanslarımı ölçüp biçerken Türkiye'ye baskı yapmaya devam etmek, normale dönüşün en önemli unsuru da ateşkes olacaktır" diyerek ekledi:

"Benim ateşkes ile kast ettiğim de sahadaki güçlerin sahada hareket etmeyi durdurmasıdır. Burada kesinlikle Türk kuvvetlerinden ve bence muhtemelen Demokratik Suriye Güçlerinden (DSG) de söz ediyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ekim'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde harekata yeşil ışık yakıp ardından Suriye'nin kuzeydoğusundan tüm askerlerini çekme açıklaması yapmıştı.

Bundan bir hafta sonra Trump yönetimi, harekatla ilgili gerekçeler üzerinden Türkiye'ye yaptırım paketi açıkladı. Ancak Trump'a 'Suriye'de DSG'yi sattığı, Esad, Rusya ve İran'ı güçlendirdiği' eleştirileri yönelten ABD'deki siyasi çevreler, Türkiye'ye yaptırım paketini 'hafif' buldu. Nitekim Kongre'nin iki kanadında partilerüstü bir yaptırım paketi üzerinde çalışılıyor.

Bu arada DSG, Suriye hükümetiyle uzlaşma ve Türkiye bağlantılı güçlerin ilerlediği kentleri Suriye hükümet güçlerine açma yoluna gitti.