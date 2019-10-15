Beyaz Saray: Pence, perşembe günü Erdoğan'la görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Pence'in perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Başkan Yardımcısı, Cmmhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek'' denildi. Açıklamaya göre ABD heyetinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de olacak.

Here's the formal announcement from the White House for VP Pence's mission from Trump to obtain a ceasefire from Turkey tomorrow: pic.twitter.com/pnh7Wqj0oK — Ben Watson (@natsecwatson) October 15, 2019

​TRUMP: PENCE, BÜYÜK BİR SEFERE HAZIRLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Yardımcısı Michael Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Türkiye’ye giderek Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüşeceğini belirtti. Trump, bugünkü basın toplantısında, “Michael (Pence) büyük sefere hazırlanıyor, yarın gidecek. Heyetimiz gidiyor. Heyete Michael (Pence) ve Dışişleri Bakanı Pompeo başkanlık edecek” dedi.



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