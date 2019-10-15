ABD'li Senatör Graham: Perşembe günü Türkiye'ye karşı yaptırımlar sunacağım

Senatör Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Graham, "Perşembe günü Türkiye aleyhinde yaptırımlar sunacağım ve Trump yönetiminin başkanlık kararnamesini takdir ediyorum" dedi.

Graham, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'la konuştum ve bana (Türkiye Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde gerilimi tırmandırmayacağını taahhüt ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"Türk birlikleri Kobani'ye girerse bu gerçek bir kabus olacaktır" diyen Graham, "Erdoğan'ı Kobani kentinde işlenen tüm gaddarlıklardan sorumlu tutuyorum" diye konuştu.

Graham, Türkiye'nin operasyonunun Washington-Ankara ilişkilerini yok edeceğini dile getirdi.