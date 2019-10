Lara Trump: Sıradan Amerikalı 'kim bu Kürtler' diye google'larken, Trump'ın Suriye kararına celallenmek niye

Başkan Donald Trump'ın ikinci oğlu Eric ile evli olan ve 2020 seçim kampanyasının üst düzey danışmanlığını yürüten Lara Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekatın ABD'de yarattığı infialle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lara Trump, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinde harekata yeşil ışık yakıp bölgeden ABD askerlerini çeken kayınpederini 'Kürtlere ihanet ettiği, Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) sattığı' suçlamalarına karşı savundu.

Fox News kanalına çıkan gelin Trump, ortalama Amerikalıların öfkelenmeden önce Google'da 'kim bu Kürtler' diye arama yapmak zorunda kaldıklarını savundu.

'Fox News at Night' sunucusu Shannon Bream'ın, Trump'ın kararını 'kıyım yarattığı' ve 'ABD'nin dört hasmı olan Esad, İran, Rusya ve IŞİD'e beklenmedik zafer hediye ettiği' gerekçesiyle eleştiren The New York Times makalesine dair görüşlerini sorduğu Lara Trump, şunları söyledi:

"Şu olguyla başlamamız lazım: Sokaktaki sıradan Amerikalıya sorsanız, 'kim bu Kürtler', 'Amerika niye taa oralarda böyle bir savaşa girmiş' diye google'lamak zorunda kalırlar."

ABD'LİLER SON İKİ HAFTADA GOOGLE'DA EN ÇOK NE ARAMASI YAPTI?

Kamuoyuyla paylaşılan Google Trends verileri, "Kürtler kimdir" aramasının, 29 Eylül ile 12 Ekim arasında ABD çapında tavan yaptığını gösteriyor.

Lara Trump, kayınpederinin 'sonu gelmeyen savaşları sona erdirmek' söylemini de tekrarladı.

Trump'ın ABD askerlerini ülkeye geri getirme vaadiyle seçildiğini ve baş amacının bu olduğunu, Minneapolis mitinginde görevinin en zor kısmının askerler tabut içinde geri döndüğünde aileleri teselli etmek olduğunu anlattığını söyleyen kampanya danışmanı, ABD Başkanı'nın öncelikle ABD halkına karşı sorumlu olduğunu belirtti.

Bream, Kongre'nin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partili üyelerinin 'ABD'nin Suriye'de sahadaki tek müttefiki olan Kürtleri kıyıma terk ettiğini gördükten sonra kimsenin Washington'la ittifaka girmek istemeyeceği' görüşüne dair soru da yöneltti.

Lara Trump ise Başkan'ın bu konuda hep dürüst olduğunu, başından beri askerleri Suriye'den çekmek istediğini söylediğini, koltukta 3 yıldan sonra bunu yapmasının kimseye sürpriz gelmemesi gerektiğini, bu yüzden kimsenin gelecekte Washington'la müttefik olmaktan çekinmeyeceğini sıraladı.