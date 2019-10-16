Pompeo'dan Ankara ziyareti öncesi mesaj: Erdoğan'ın durması lazım, ateşkese ihtiyaç var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmek için Ankara yoluna gönderdiği Pompeo, Fox Business Network'e son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın yarattığı durumla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüze görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında; Erdoğan'ın durması lazım, Suriye'ye bu istilayı durdurması lazım.

'ÇOK FAZLA AKTÖR VAR'

* Bu, pek çok devlet ve aynı zamanda devlet olmayan aktörün rol oynadığı karmaşık bir mesele, Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız.

'SALDIRI POZİSYONUNDAN ÇIKMALILAR'

* Onların saldırı pozisyonundan çıkmasına ihtiyacımız var. Bunların hepsini yeniden toparlamaya başlama noktası için ateşkese ihtiyacımız var.

* ('Suriye'deki durumdan kişisel olarak Erdoğan'ı sorumlu tutuyor musunuz' sorusu üzerine) Bunun çok karmaşık bir durum olduğunu hatırlamamız lazım.

'AMAÇ, TÜRKİYE'Yİ BU KAPASİTEDEN MAHRUM ETMEK'

* ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.

* ABD Suriye'de vakum oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor.