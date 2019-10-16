Pompeo'dan Ankara ziyareti öncesi mesaj: Erdoğan'ın durması lazım, ateşkese ihtiyaç var

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüze görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında; Erdoğan'ın durması lazım, Suriye'ye bu istilayı durdurması lazım.
'ÇOK FAZLA AKTÖR VAR'
* Bu, pek çok devlet ve aynı zamanda devlet olmayan aktörün rol oynadığı karmaşık bir mesele, Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız.
'SALDIRI POZİSYONUNDAN ÇIKMALILAR'
* Onların saldırı pozisyonundan çıkmasına ihtiyacımız var. Bunların hepsini yeniden toparlamaya başlama noktası için ateşkese ihtiyacımız var.
'AMAÇ, TÜRKİYE'Yİ BU KAPASİTEDEN MAHRUM ETMEK'
* ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.
* ABD Suriye'de vakum oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor.
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