Kayıt
17:30 16 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ABD'li anneye 6 yıl hapis cezası: Minik oğlunu 323 kez doktora götürdü, 13 gereksiz yere ameliyata soktu

    © AP Photo / Cliff Owen
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol

    ABD’de sekiz yıl boyunca oğlunu gereksiz yere 13 ameliyata sokan ve sonunda tekerlekli sandalye kullanmasına yol açan anneye altı yıl hapis cezası verildi.

    Teksas eyaletinde yaşanan olayda, 34 yaşındaki Kaylene Bowen-Wright, türlü sağlık sorunları olduğunu iddia ettiği oğlunu zorlayıcı tedavilere maruz bıraktığı ve ihtiyaç duymadığı ameliyatları yaptırmasına neden olduğu için altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

    Savcı Jennifer Sawyer, “O, Christopher’ın çocukluğunu çaldı, sadece ondan değil, babasından da” yorumunu yaptı.

    323 KEZ HASTANEYE GİTTİ

    Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) kayıtlarına göre, 2009 Nisan’ında prematüre doğumla dünyaya gelen Christopher, 2016 yılına kadar Dallas ve Houstan’da tam 323 kez hastaneye ya da çocuk sağlığı merkezlerine götürüldü.

    Fotoğraf: Twitter
    ABD’li annenin fotoğrafta gözünün parlamasından şüphelendiği kızı kanser çıktı
    Bu süreçte çocuk, takılan beslenme tüpünün kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara yol açması gibi ciddi sonuçları olabilecek prosedürlere maruz kaldı.

    KANSER OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, NAKİL LİSTESİNE DE SOKMAYA ÇALIŞTI

    Süt içmeme gibi ‘basit’ şikâyetlerle başlayan doktor ziyaretlerinde sorun giderek daha da ciddileşti, kanser gibi vakalara kadar vardı hatta bir defasında minik Christopher’ı akciğer nakil listesine yazdırmaya çalıştı.

    Mahkeme kayıtlarına göre Bowen-Wright, birkaç Facebook mesajında ‘oğlunun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını veya en fazla 4 ya da 5 yaşını görebileceğini’ yazdı. Hatta oğlu için internette kampanya bile başlattı.

    Ancak şu anda 10 yaşında olan Christopher tüm bu süreçte sağlıklı bir bebekti.

    Twitter
    ABD'li kadın, beş çocuğunu öldüren eski kocasının idam edilmesine karşı çıktı: Merhamet edin
    Üstelik annenin bu tutumu Christopher dışındaki iki çocuğunu da etkiledi, çocuklar kardeşlerinin öleceğini düşünüyordu.

    BABA: HEP ‘O ÖLÜYOR’ DİYORDU

    Christopher’ın babası Ryan Crawford, şu ifadeleri kullandı; “(Kaylene Bowen-Wright) Her zaman Christopher’ın hasta olduğunu söylüyordu. Her hafta, her ay. Sürekli ‘Bir sorun var, şu hastalığa sahip, bu hastalığa sahip’ gibi şeyler söylüyordu. Hep aynı hikâye: ‘Christopher ölüyor.’”

    CPS’in bu konudaki endişelerini görmezden geldiğini söyleyen Crawford, “Ne zaman mahkemeye gitsem bana kendimi dünyanın en kötü insanıymışım gibi hissettirdiler. Sistem ifşa edilmeli, tüm zayıflıkları gözler önüne serilmeli, çünkü çocuklar bunu hak etmiyor.

    sağlık, ameliyat, hastane
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar
    Bowen-Wright, 2017 yılında doktorların istismarı fark edip CPS’ye ihbarda bulunması üzerine tutuklanmıştı.

    UZMANLAR, 'MÜNCHAUSEN SENDROMU' DİYOR

    Uzmanlar, kadının ‘Münchausen sendromundan’ mustarip olduğunu belirtti. Bu, sendrom kişinin çevresinden ve sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi veya bunun için uğraşması durumu olarak biliniyor. 

    Bu sendromun genelde anneyi etkilediği, bu durumun da çocuğun istismar edilmesine yol açtığı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Kaylene Bowen-Wright, Hastane, Hapis cezası, Ameliyat, oğul, Teksas, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Edirne'de üniversite öğrencilerinin bulduğu, ezildiği için arka bacakları tutmayan kedi yavrusu, barınak yetkilileri tarafından oyuncak kamyondan yapılan yürüteç yardımıyla yürümeye başladı.
    Arka bacakları tutmayan kediye oyuncak kamyondan yürüteç yapıldı
    Karikatür
    Rus senatör: ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları dış politika değil, iç politika aracı
    İnfografik
    TSK'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet