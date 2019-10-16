'Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi vekiller, Türkiye'ye yaptırım tasarısını bugün sunacak'

Cumhuriyetçi vekil Liz Cheney 'Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, Türkiye'ye Suriye'ye sınırötesi harekatına misilleme olarak yaptırım dayatan bir yasa tasarısını bugün sunmayı planladıklarını' duyurdu.

Daha önce Kongre'nin Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Partili üyeleri, Türkiye'ye karşı iki kanatta partilerüstü yaptırım çıkarma konusunda uzlaşmıştı.

Dolayısıyla Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunlukta olmasına rağmen, Cumhuriyetçilerin tasarısının geçmesi kuvvetli ihtimal.

Öncesinde Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi'ne "Tasarıyı derhal çıkarın ki, bir an önce Senato'ye gelsin ve bizim elimizden geçtikten sonra yasalaşsın" mesajını yolladı.

Cheney'nin açıklaması, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin alt ve üst kanatları Temsilciler Meclisi ve Senato'nun liderleri ile dış ilişkiler ve silahlı hizmetler komisyonlarının üyelerini Beyaz Saray'da ağırlamasının öncesinde geldi.