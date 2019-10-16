Trump: Rusya'nın Suriye'ye yardım etmesinde bir sorun yok, Kürtler melek değil

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Suriye'de asıl ihtilafın Suriye devleti ile Türkiye arasında olduğunu söyleyen Trump; eğer Suriye, Türkiye'yle yaşanan durumda Rusya'dan yardım alıyorsa 'bunda sorun yok' şeklinde konuştu. Trump, “Eğer Suriye topraklarını geri almak için savaşmak istiyorsa, bu onlara ve Türkiye’ye kalmış” dedi.

Trump, bölgede savaşmak yerine Türkiye'ye yaptırım uygulamanın daha iyi olduğunu söylerken 'Kürtler iyi korunuyor, hem onlar da melek değiller' ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER SİLAHLARIN GÜVENLİĞİNDEN EMİNİM'

ABD Başkanı Trump, New York Times gazetesinin bir gün önce yayımladığı bir haber hakkında, “Türkiye’deki Amerikan nükleer silahlarının güvenliğinden eminim” ifadelerini kullandı.

NYT, Suriye gerilimi nedeniyle Pentagon’un İncirlik’teki nükleer silahları geri çekmeyi gözden geçirdiğini iddia etmişti. Bununla birlikte, söz konusu silahların varlığı bugüne dek hiçbir zaman resmen kabul edilmemişti.