ABD öncülüğündeki koalisyon: Rakka ve Tabka’yı terk ettik

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon Sözcüsü Myles B. Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koalisyon güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusundan kasıtlı çekilmeyi sürdürüyor. 16 Ekim’de, Lafarge çimento fabrikasının arazisi, Rakka ve Tabka şehirlerinden çıktık” diye yazdı.
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Daha önce Suriye ordusunun, 2014’ten bu yana ilk kez Rakka şehrine girerek gözlem noktalarını kurduğu bildirilmişti.
#Coalition forces continue a deliberate withdrawal from northeast #Syria. On Oct. 16, we vacated the Lafarge Cement Factory, Raqqa, and Tabqah. //— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 16, 2019
تواصل قوات التحالف الإنسحاب المُخطّط له من شمال شرق سوريا. في 16 تشرين الأول ، قُمنا بإخلاء مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة
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