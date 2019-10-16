ABD öncülüğündeki koalisyon: Rakka ve Tabka’yı terk ettik

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon, askerlerinin Rakka ve Tabka şehirlerini terk ettiğini doğruladı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon Sözcüsü Myles B. Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koalisyon güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusundan kasıtlı çekilmeyi sürdürüyor. 16 Ekim’de, Lafarge çimento fabrikasının arazisi, Rakka ve Tabka şehirlerinden çıktık” diye yazdı.

Daha önce Suriye ordusunun, 2014’ten bu yana ilk kez Rakka şehrine girerek gözlem noktalarını kurduğu bildirilmişti.

#Coalition forces continue a deliberate withdrawal from northeast #Syria. On Oct. 16, we vacated the Lafarge Cement Factory, Raqqa, and Tabqah. //

تواصل قوات التحالف الإنسحاب المُخطّط له من شمال شرق سوريا. في 16 تشرين الأول ، قُمنا بإخلاء مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 16, 2019

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