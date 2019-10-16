Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup sızdırıldı

ABD merkezli Fox Business Network kanalından sunucu Trish Regan, Trump’ın Erdoğan’a gönderdiği bir mektubu paylaştı. Mektubun Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı 9 Ekim'de yazıldığı görülüyor.
EXCLUSIVE: I have obtained a copy of @realDonaldTrump’s letter to #Erdogan. @POTUS warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt— Trish Regan (@trish_regan) October 16, 2019
Regan’ın Twitter üzerinden paylaştığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:
''Sayın Başkan, İyi bir anlaşma için çalışalım. Binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu olmak istemiyorsun, ben de Türkiye’nin ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemiyorum ve ederim de. Pastör Brunson konusunda sana bir örnek sunmuştum.
Sorunlarının bazılarını çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratma. Harika bir anlaşma yapabilirsin. General Mazlum seninle müzakere etmek istiyor ve geçmişte hiç vermediği tavizleri vermeye niyetliler. Bana gönderdiği bir mektubun bir kopyasını gizli olmak kaydıyla iliştiriyorum.
Bunu doğru ve insani bir yolla yapabilirsen tarih senden yana olacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma. Aptal olma. Seni daha sonra arayacağım''.
'BEYAZ SARAY DOĞRULADI'
ABD basının Beyaz Saray muhabirleri, Beyaz Saray'ın söz konusu mektubu doğruladığını bildirdi.
WH confirms this letter is real: https://t.co/Y8ZOScDIsi— Jake Tapper (@jaketapper) October 16, 2019
WH confirms this letter is authentic— Justin Sink (@justinsink) October 16, 2019
(Trump said earlier today he was looking into releasing it after fielding a question about whether he was surprised by Erdogan's actions) https://t.co/LIF41rUo3s
Mektubun, Beyaz Saray muhabirleri tarafından doğrulanmasının ardından birçok paylaşım yapıldı.
White House tells multiple reporters that leaked Trump letter addressed to Erdogan is authentic— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 16, 2019
TRUMP, 'FOX ARTIK BİZE ÇALIŞMIYOR' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir süredir mevcut yönetimin lehine yayınlar yapan Fox News'in 'yeterince sadık olmadığından' şikayet etti. Trump, kanalın artık kendisine çalışmadığını belirtti.
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