Beyaz Saray'daki Türkiye konulu toplantıda kavga çıktı: Pelosi salonu terk etti

Taraflar arasında ciddi bir tartışma yaşandığı, Trump'ın kendisini eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 'üçüncü sınıf politikacı' dediği ve Pelosi'nin toplantıyı terk ettiği öne sürüldü.
CNBC'de yer alan habere göre, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, Trump'ın, Temsilciler Meclisi'nde kendisinin Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladığı sırada yapılan toplantıda 'kendini kaybetti.'
.@SpeakerPelosi: "It's a very sad commentary on the President of the United States that he doesn't have enough confidence in what he is doing to listen to other points of view." Vote on Syria "shook him up, melted him down, and he behaved accordingly." pic.twitter.com/IujtghBKg1— Oliver Willis (@owillis) October 16, 2019
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sonuçlanan Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onaylamıştı.
Tasarı, 354'e 60 şeklinde ezici bir çoğunlukla kabul edilmişti.
Türkiye'nin operasyonun durması yönünde çağrı yapan tasarı, 'Suriyeli Kürtlerin desteklenmesi gerektiğini' ön görüyor.
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