Beyaz Saray'daki Türkiye konulu toplantıda kavga çıktı: Pelosi salonu terk etti

Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararının hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin eleştirilerine maruz kalan ABD Başkanı Trump, Kongre'nin dış politika ve güvenlik alanındaki en üst düzey isimlerini ağırladı. Ancak Türkiye’nin askeri müdahalesinin ardındanson durumun görüşüldüğü toplantıda Demokratlarla Trump arasında büyük bir gerilim yaşandı.