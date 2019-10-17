Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyetle görüştü.
Toplantıda, başta güvenli bölge olmak üzere Suriye'deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/KKXkXHscpJ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/OERYhDAuO1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019
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