Trump, Rusya’nın Suriye’deki varlığını Sovyetler’in Afganistan operasyonuyla karşılaştırdı

ABD Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmede, “Rusya, Afganistan’a müdahale etmişti. Eskiden Sovyetler Birliği olarak adlandırılıyordu. Şimdi Rusya adlandırılmasının sebebi, Afganistan’da o kadar çok para kaybettiler ki küçüldüler, çok küçüldüler” dedi.

TRUMP, RUSYA-SURİYE İŞBİRLİĞİNİ KUM HAVUZU OYUNUYLA KARŞILAŞTIRDI

ABD lideri ayrıca Rusya’nın, Suriye’deki çatışmanın çözümünde bu ülkenin yönetimine verdiği destekle dalga geçti.

Trump, “Suriye, Rusya’dan yardım alabilir ve bu güzel bir şey. Orada oynayabilecekleri çok kum var” dedi.

Başkan ayrıca Suriye, Türkiye ve Kürtlerin son 100 yıldır birbiriyle savaştığını ileri sürdü.