ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara’ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacaklarını açıkladı. Senatörler, ABD Senatosu'nda yaptırımlara dair basın açıklamasında bulundular.

Yaptırım paketinde ise askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması ve vize yaptırımları yer aldı.

GRAHAM: TÜRK YETKİLİLERİ ABD BAŞKANI'NIN YAPTIRIMINDAN DAHA SERT BİR YAPTIRIMA MARUZ BIRAKACAĞIZ

BBC Türkçe'nin haberine göre Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin operasyonun ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını söyledi:

“Amerika'da yönetimin 3 ayağı olduğunu göstereceğiz. Jeffrey’i arayarak Ankara'ya Kürt müttefiklerimize saldırıyı durdurmaları mesajını vermelerini söyledim. Kongre’de ortak bir şekilde hareket ederek IŞİD’in dirilmesine yol açabilecek, ABD müttefiki olan Kürtleri yok edecek ve İran’ın elini gösterecek bu operasyona karşı çıkacağız.

Biz konuşurken insanlar ölmeye devam ediyor. Türk yetkilileri ABD Başkanı’nın yaptırımından daha sert bir şekilde yaptırıma maruz bırakacağız.

ABD yapımı F-16’ların bir ABD müttefikini vurmak için kullanılması bizi çok rahatsız ediyor.

Kürtler olmazsa IŞİD geri dönecek. İsrail’in en büyük korkusu bıraktığımız bu boşlukta İran’ın güçlenmesi. Kürtler Esad’la işbirliği yaparsa İran’la da işbirliği yapmış olur. Bize yardım eden Kürt dostlarımızı Esad’ın kucağına itmek ABD’ye zarar verir”.

DEMOKRAT SENATÖR VAN HOLLEN: TÜRKİYE'NİN DESTEKLEDİĞİ GÜÇLER IŞİD'İ SERBEST BIRIYOR

Senatör Chris Van Hollen ise Senatör Graham ile pek çok konuda anlaşmasalar bile bu konuda hızla bir arada hareket etme ihtiyacı hissetiklerini söyledi:

“Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadelemizde ana ortağımıza saldırmasının verdiği zararı telafi etmek istiyoruz. Kürtler IŞİD’e karşı mücadelemizdeki mızrağımızın ucuydu.

Türkiye’nin desteklediği güçler IŞİD’i serbest bırakıyor. Türkiye’nin müttefikleri arasında El Nusra elemanları var. Onların geninde El Kaide var.

Türkiye isterse bu yaptırımlardan kendini kurtarabilir. Türkiye Suriyeli Kürt müttefiklerimizi öldürmeyi bırakırsa bu yaptırımlar iptal olacak. Türkiye’nin işgal ettiği yerleri bırakıp sınırına geri çekilmesi lazım”.





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