Trump: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'den şahane haberle. Pence ile Pompeo kısa süre içinde basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı" diye tweetledi.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

BEYAZ SARAY: ERDOĞAN'A WASHINGTON ZİYARETİ PENCE'İN ANKARA ZİYARETİNE BAĞLI, İPTAL EDİLEBİLİR

Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara ziyaretine bağlı olarak Trump'ın Erdoğan'a Washington davetini iptal edebileceğini belirterek, "Hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli. Önümüzdeki birkaç güne bağlı" ifadelerini kullandı.