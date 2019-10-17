'Suriye'den çekilme kararına tepki' tasarısına ABD Senatosundan engel: 'Hiçbir soruna çözüm sunmuyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisinde dün oy çokluğuyla geçen karar tasarısı bugün ABD Senatosu'na geldi.

Cumhuriyetçi Senatör Paul, oylamayı engelledi. Paul, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tasarıya karşı çıktım, çünkü hiçbir soruna çözüm sunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karar tasarısında, Trump'ın Türkiye'nin YPG hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararı eleştiriliyor, ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu.