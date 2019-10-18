ABD: G7 Zirvesi’ne Rusya da davet edilebilir

Mulvaney, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın katılımıyla G8 formatının canlandırılmasıyla ilgili tartışmaların devam ettiğini ama kararı daha sonra alınacağını söyledi. Beyaz Saray yetkilisi, Moskova’nın G7 Zirvesi’ne davetin, G8 formatının canlanması yönünde atılan bir adım olabileceğini kaydetti.

G7’nin, ABD Başkanı Donald Trump’a ait Trump National Doral Miami’de yapılacağını dile getiren Mulvaney, liderlerin zirvede küresel ekonomik büyüme ile karşı karşıya olduğu sorunlara odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Trump, geçen ağustos ayında, 2020’deki G7 Zirvesi’ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etmeyi planladığını açıklamıştı.

KREMLİN: ABD’NİN DAVETİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mulvaney’in ifadeleriyle ilgili şunu söyledi: “Davetin formülasyonunu incelemekten memnuniyet duyarız. Ondan sonra değerlendirilebilir”.