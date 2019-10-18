ABD Enerji Bakanı Rick Perry görevden ayrılıyor

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinde katılacağı bir etkinlik öncesi, Amerikan basınında yer alan Perry'nin istifa edeceğine dair haberlere ilişkin soruları yanıtladı.
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Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirten Trump, kısa süre içerisinde yerine gelecek ismi açıklayacaklarını kaydetti.
Trump, Perry'nin bu kararının kendisini şaşırtmadığını ifade ederek, "Bunu 6 ay önceden biliyordum. Bana yıl sonunda görevinden ayrılıp başka bir iş yapmak istediğini söylemişti. O muhteşem bir adam" değerlendirmesinde bulundu.
Daha önce Teksas Valisi olarak görev yapan Perry, Trump'ın değişken kabinesinde 2017'den bu yana Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyor.
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