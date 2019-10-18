New York Times'tan 'Türkiye - ABD anlaşması' yorumu: Türkiye istediğini aldı ve yaptırım tehditlerini bertaraf etti

ABD'nin New York Times gazetesi dün ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Barış Pınarı Harekâtı'nın 5 gün boyunca durması ve bu süre içinde YPG'nin güvenli bölgeden çekilecek olması kararını "Türkiye için zafer" olarak nitelendirdi.

New York Times'ın anlaşma sonrası derlediği 'Türkiye savaşı durdurmayı kabul etti, fakat güçlerini kuzeydoğu Suriye’den çekmeyecek' başlıklı haberde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in anlaşmayı "Başkan Trump için bir diplomatik zafer" olarak tanıtırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun anlaşmanın ardından bir 'ateşkes' değil, 'operasyon durdurma' kararı alındığını vurgulaması yer aldı.

Çavuşoğlu'nun anlaşma sonrası "Cumhurbaşkanımızın başarı liderliği sayesinde istediğimizi aldık" ifadelerine yer verildi.

New York Times anlaşmanın ardından "Pek çok açıdan Türkiye için bir zafer çünkü istediklerini aldı ve Trump’ın ülkelerine yönelik ekonomik yaptırım tehditlerini bertaraf etti" ifadelerine yer verirken CNN International da gelişmeyi "Pence, Türkiye'ye istediği her şeyi veriyor gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu" ifadeleriyle başlığa taşıdı.