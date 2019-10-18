Mattis'den Trump'a yanıt: Ben de generallerin Meryl Streep'iyim

ABD Başkanı, ünlü aktris Meryl Streep'den sonra kendisinin ilk Savunma Bakanı Mattis'i de 'abartılmış' diye niteledi. Trump'ın Suriye'den çekilmeye muhalefet ettiği için hedef aldığı 'kuduz köpek' lakaplı emekli komutan, onur konuğu olduğu etkinlikte "Ben de generallerin Meryl Streep'iyim, bundan gurur duyarım" yanıtını verdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda harekat yapıp 'güvenli bölge' oluşturmasına yeşil ışık yakmak suretiyle ABD askerlerini çekme muradına eren Başkan Donald Trump ile buna muhalefetten istifa etmiş ilk Savunma Bakanı Jim Mattis arasındaki atışmaya kahkahalar karıştı.

Önceki gün Beyaz Saray'da Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı konusunda düzenlenen toplantıda kavga çıkması ve Kongre'nin Demokrat Partili liderlerinin çekip gitmesiyle sonuçlanan Trump performansından, Mattis de nasibini almıştı. Demokrat Partililerin Mattis'in de çekilmeye IŞİD'in dirilişine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığını hatırlatması üzerine, Trump, ABD deniz piyadeleri nezdinde 'efsane' muamelesi gören emekli komutan için 'dünyanın en abartılmış generali' demişti.

ABD Başkanı, 'gereğinden fazla değer verilmiş', 'abartılmış' anlamına gelen 'overrated' sıfatını daha önce kendisini eleştiren ünlü aktris Meryl Streep'e yanıt verirken kullanmıştı. Trump, modern zamanların en önemli oyuncularından, 21 kez aday gösterildiği Oscar'ı 3 kez kazanan Streep'i 'Hollywood'un en çok abartılan oyuncularından' diye nitelemişti.

Dolayısıyla Trump tarafından binbir övgüyle savunma bakanlığına getirildikten sonra Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararına tepki olarak istifa ettiğinden beri eleştirilen Mattis, ünlü aktris ile aynı kümeye konulmaktan gurur duyduğunu belirtti.

"He also called Meryl Streep an overrated actress. So I guess I'm the Meryl Streep of generals." Former Secretary of Defense James Mattis laughed off news President Trump had called him an "overrated general," riffing at the Al Smith dinner in New York. https://t.co/umw8H3i9ku pic.twitter.com/VaLgcEuLke — CNN International (@cnni) October 18, 2019

© AFP 2019 / JONATHAN ERNST Eski Pentagon şefi Mattis, silah devi General Dynamics'in yönetim kuruluna girdi

Alfred E. Smith Anma Vakfı'nın hayır etkinliği gecesinde kürsüye gelen 'kuduz köpek' lakaplı emekli komutan, "Ben sadece herhangi bir abartılmış general değilim. Ben dünyanın en çok, en büyük abartılmış generaliyim" dedi.

"Donald Trump tarafından böyle değerlendirilmekten onur duyarım, çünkü kendisi Meryl Streep'i de abartılmış aktris diye nitelemişti" diye devam eden Mattis, davetlilerin kahkahaları arasında şunları söyledi:

"Sanırım ben de generallerin Meryl Streep'iyim. Ve dürüst olmak gerekirse, bu benim kulağıma çok hoş geliyor."