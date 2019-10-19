ABD, Küba'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını sıkılaştırdı

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bildiride "Ticaret Bakanlığı'nın bu eylemi Küba rejimine, iç ve dışta yıkıcı davranışlarını derhal durdurmaları gerektiği yönünde bir kez daha açık bir mesaj gönderdi" ifadelerini kullandı.
Ross, "Trump yönetimi, Küba halkına ve onun özgürlük ve refah konusundaki taleplerine destek vermeye devam ederken, aynı zamanda Küba rejiminin haksızlıklarına karşı hareket etmeyi sürdürecek" dedi.
BIS'e göre, Kübalı yetkililerin turistleri BIS'in yetkisine tabi olan kiralık uçaklarla taşıdığının tespit edilmesinin ardından kısıtlayıcı yaptırımlar istendi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ay Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'yu 'ağır insan hakları ihlalleri' gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.
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