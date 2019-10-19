ABD, Küba'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını sıkılaştırdı

Küba'ya yönelik ekonomik yaptırımların daha da sıkılaşacağını açıklayan ABD Ticaret Bakanlığı, ada ülkesinin ticari uçaklara erişimini kısıtlayan yaptırımları devreye soktu.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan basın bildirisine göre , Küba'ya yönelik, bakalığın ulusal güvenlik ve gelişmiş teknolojilerle ilgili meseleleri ele alan alt kurumu Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından sunulan bir dizi yaptırım yürürlüğe konuldu.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bildiride "Ticaret Bakanlığı'nın bu eylemi Küba rejimine, iç ve dışta yıkıcı davranışlarını derhal durdurmaları gerektiği yönünde bir kez daha açık bir mesaj gönderdi" ifadelerini kullandı.

Ross, "Trump yönetimi, Küba halkına ve onun özgürlük ve refah konusundaki taleplerine destek vermeye devam ederken, aynı zamanda Küba rejiminin haksızlıklarına karşı hareket etmeyi sürdürecek" dedi.

BIS'e göre, Kübalı yetkililerin turistleri BIS'in yetkisine tabi olan kiralık uçaklarla taşıdığının tespit edilmesinin ardından kısıtlayıcı yaptırımlar istendi.

Bildiride, "BIS, Küba devletine ait havayollarına uçak kiralamaları için verilen mevcut lisansları iptal ediyor ve gelecekteki uçak kiralama başvurularını reddedecek" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ay Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'yu 'ağır insan hakları ihlalleri' gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.