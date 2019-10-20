Trump: Darbeyi durdurun

ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecine yönelik devam eden soruşturma kapsamında Twitter hesabından kendisine destek vermek için oluşturulan “Darbeyi durdurun!” etiketini paylaştı.

ABD Başkanı’nın görevini kötüye kullanarak 2020 Başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması için Ukrayna'ya baskı yaptığı şüphesi üzerine başlatılan azil sürecine yönelik Trump’ın destekçileri “Darbeyi durdurun” başlığıyla bir imza kampanyası düzenliyor.

Trump destekçileri, soruşturma sürecinin ‘darbe’ olduğunu savunuyor.

Trump da, “Darbeyi durdurun!” etiketini kişisel Twitter hesabından paylaştı.

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TRUMP-UKRAYNA İDDİASI

Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesi dökümlerine dayandırılan iddialara göre Trump'ın, Ukrayna'ya yapılacak yardımlar karşılığı Zelenskiy'den istihbarat istediği ifade ediliyor. Hunter Biden, bir dönem Ukrayna'da bir enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alıyordu.