Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

Pence-Erdoğan anlaşmasıyla başlayan harekata 120 saatlik arayla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in "Ateşkes çok güzel tutuyor" sözlerini aktararak yeni yorumlarda bulundu.

Trump tweetinde ilkin Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun sözlerini aktardı:

“Ateşkes çok güzel tutuyor. Çabucak biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor.”

Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

Muharebe ya da ateşkes bölgelerinde ABD askeri bulunmadığını duyuran Trump "Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" dedi.