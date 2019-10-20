Trump, Savunma Bakanı'nın adını yanlış yazdığı Suriye tweetini yeniledi, 'askerlerimizi eve getiriyoruz' cümlesini sildi

Suriye ile ilgili yeni paylaşım yapan Trump, bu sefer Savunma Bakanı'nın adını Mark Esper olarak doğru yazdı, ama "Askerlerimizi eve getiriyoruz" cümlesini sildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in soyadını yanlış yazdığı ve "askerlerimizi eve getiriyoruz" dediği Twitter mesajını silerek, Suriye ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.

Trump, Esper yerine "Esperanto" yazdığı, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz" şeklindeki ilk paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Suriye ile ilgili yeni paylaşım yapan Trump, bu sefer Savunma Bakanı'nın adını "Mark Esper" diye doğru yazarak şunları dile getirdi:

"Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık."

Trump'ın yeni paylaşımında "Askerlerimizi eve getiriyoruz" cümlesini silmesi dikkat çekti.

Afganistan'a giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalar yapan Esper, Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin tamamının Irak'ın batı bölgelerine kaydırılacağını duyurmuştu.