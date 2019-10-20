Trump, Savunma Bakanı'nın adını yanlış yazdığı Suriye tweetini yeniledi, 'askerlerimizi eve getiriyoruz' cümlesini sildi

Trump, Esper yerine "Esperanto" yazdığı, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz" şeklindeki ilk paylaşımını kısa süre sonra sildi.
Suriye ile ilgili yeni paylaşım yapan Trump, bu sefer Savunma Bakanı'nın adını "Mark Esper" diye doğru yazarak şunları dile getirdi:
Trump'ın yeni paylaşımında "Askerlerimizi eve getiriyoruz" cümlesini silmesi dikkat çekti.
Afganistan'a giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalar yapan Esper, Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin tamamının Irak'ın batı bölgelerine kaydırılacağını duyurmuştu.
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