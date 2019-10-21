Graham çark etti: Trump'ın Suriye politikasıyla tarihi çözümler mümkün

"Kartlarımızı doğru oynamamız halinde Suriye'de yıllardır elimizden kaçan tarihi çözümlerin bazılarının gerçekleşebileceğine dair giderek daha iyimser oluyorum" diyen Graham, Trump'la sohbetinden bazı içerikler de paylaştı.
TRUMP'IN HEDEFLERİ: 'TÜRKİYE İLE KÜRTLER ARASINDA ASKERSİZ BÖLGE ÜZERİNDE ABD HAVA GÜCÜ'
Trump'ın Türklerle Kürtler arasında uluslararası güçlerin bulunduğu askersiz bölge kurulmasına ve bu bölgenin üzerinde ABD'nin hava gücünün bulunmasına hazır olduğunu aktaran Cumhuriyetçi Senatör, hava gücü kullanmalarının bölgede tutulan IŞİD'cilerin kaçmamasını garantiye alacağını savundu.
Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'na başkanlık eden Cumhuriyetçi Jim Inhofe de cumartesi günü ABD-Türkiye mutabakatıyla ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın bölgede ABD hava gücünün devamına ihtiyaç olduğunu anladığını söylemişti. "ABD, IŞİD üzerinde baskıyı sürdürmek, hasımlarımız olan Rusya ve İran'ın durumu suistimal etmesini önlemek ve sahadaki ortaklarımızı korumak için bölgede hava gücünü muhafaza etmek zorunda" demişti.
'PETROL GELİRİ KÜRTLERE KALIR'
Bu arada Graham, ABD ile Suriye'de ortaklık yaptığı Kürtlerin Suriye petrol yataklarını modernleştirmek için ortak girişimde bulunabileceğine inandığını söylerken, petrol gelirinin Kürtlere kalmasından söz etti.
Trump'ın Suriye petrolüyle ilgili görüşleri için "Alışıldık kalıpların dışında düşünüyor" ifadesini kullanan Cumhuriyetçi Senatör, şunları söyledi:
"Başkan Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyor. IŞİD'in geri dönmeyeceğinden emin olmak istiyor. IŞİD'in dirilmemesini garantilemek için Suriye'nin doğusunda Kürtlerle ortaklığa devam etmemizi bekliyorum."
YAPTIRIM ŞAMPİYONU
Fox News kanalında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu hedef alan Barış Pınarı Harekatı için 'Erdoğan'ın işgali' vurgusu yapan Graham, daha önce Trump'ı Kürtlere ihanet etmekle suçlarken, ABD askerlerinin çekilmesinin Kürtlerin yıkımına yol açacağını savunmuştu.
Kongre'de Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesinin başını çeken Graham'in Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte hazırladığı tasarıda askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin mal varlığının araştırılması ve vize yaptırımları yer aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)