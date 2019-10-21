Graham çark etti: Trump'ın Suriye politikasıyla tarihi çözümler mümkün

Trump'ın Türkiye'nin harekat yapmasına yeşil ışık yakmak suretiyle ABD askerlerini çekmesine en sert tepkiyi gösteren siyasetçi olan Graham, fikir değiştirdi. Trump'ın politikasının başarıya ulaşabileceğini, tarihi çözümlerin mümkün olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Senatör, ABD-Kürt ortaklığında Suriye petrollerine el koymaktan söz etti.

Fox News kanalına konuşan Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen ismi Lindsey Graham, haftasonunda Başkan Donald Trump ile yaptığı sohbetin, hem Türkiye'nin hem de Kürtlerin güvenliği garantiye alınırken IŞİD'cilerin kontrol altında tutulacağı bir çözüme ulaşma konusunda iyimserliğini artırdığını söyledi.

"Kartlarımızı doğru oynamamız halinde Suriye'de yıllardır elimizden kaçan tarihi çözümlerin bazılarının gerçekleşebileceğine dair giderek daha iyimser oluyorum" diyen Graham, Trump'la sohbetinden bazı içerikler de paylaştı.

TRUMP'IN HEDEFLERİ: 'TÜRKİYE İLE KÜRTLER ARASINDA ASKERSİZ BÖLGE ÜZERİNDE ABD HAVA GÜCÜ'

Trump'ın Türklerle Kürtler arasında uluslararası güçlerin bulunduğu askersiz bölge kurulmasına ve bu bölgenin üzerinde ABD'nin hava gücünün bulunmasına hazır olduğunu aktaran Cumhuriyetçi Senatör, hava gücü kullanmalarının bölgede tutulan IŞİD'cilerin kaçmamasını garantiye alacağını savundu.

© AP Photo / ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: İran'a uygulananlardan beri en felç edici yaptırımlar olacak

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'na başkanlık eden Cumhuriyetçi Jim Inhofe de cumartesi günü ABD-Türkiye mutabakatıyla ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın bölgede ABD hava gücünün devamına ihtiyaç olduğunu anladığını söylemişti. "ABD, IŞİD üzerinde baskıyı sürdürmek, hasımlarımız olan Rusya ve İran'ın durumu suistimal etmesini önlemek ve sahadaki ortaklarımızı korumak için bölgede hava gücünü muhafaza etmek zorunda" demişti.

'PETROL GELİRİ KÜRTLERE KALIR' © AFP 2019 / Graham'dan Trump'a tebrik: Türkiye’nin saldırganlığının Kürtleri yok etmesine izin vermememiz çok önemli

Bu arada Graham, ABD ile Suriye'de ortaklık yaptığı Kürtlerin Suriye petrol yataklarını modernleştirmek için ortak girişimde bulunabileceğine inandığını söylerken, petrol gelirinin Kürtlere kalmasından söz etti.

Trump'ın Suriye petrolüyle ilgili görüşleri için "Alışıldık kalıpların dışında düşünüyor" ifadesini kullanan Cumhuriyetçi Senatör, şunları söyledi:

"Başkan Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyor. IŞİD'in geri dönmeyeceğinden emin olmak istiyor. IŞİD'in dirilmemesini garantilemek için Suriye'nin doğusunda Kürtlerle ortaklığa devam etmemizi bekliyorum."

YAPTIRIM ŞAMPİYONU

Fox News kanalında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu hedef alan Barış Pınarı Harekatı için 'Erdoğan'ın işgali' vurgusu yapan Graham, daha önce Trump'ı Kürtlere ihanet etmekle suçlarken, ABD askerlerinin çekilmesinin Kürtlerin yıkımına yol açacağını savunmuştu.

Kongre'de Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesinin başını çeken Graham'in Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte hazırladığı tasarıda askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin mal varlığının araştırılması ve vize yaptırımları yer aldı.