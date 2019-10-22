Trump, krizin 2011 yılında patlak verdiği Suriye'ye 2009 yılında girdiklerini iddia etti

Trump, bakanlar kabinesi toplantısı öncesinde yaptığı basın toplantısında, “Orada sadece 30 gün bulunmaları gerekiyordu. Ama artık 10 yıl Suriye’deler. Tam 10 yıl. Oysa girmeleri, IŞİD’e hızlı darbe vurmaları ve çıkmaları gerekiyordu” dedi.

ABD’nin Suriye’deki IŞİD karşıtı operasyonu 2014’te başlamıştı.

Trump ayrıca Suriye’de kalacak asker sayısına dair yeni bir çelişkili açıklama daha yaptı. Daha önce Suriye’de yaklaşık 150-200 askerin kalacağını ve Tanf üssünü kontrol edeceklerini dile getiren ABD lideri şimdi bu üs dışında, askerlerin bir kısmının Suriye’nin İsrail sınırında, bir kısmının da “petrol korumak” için “başka bir yerde” kalacağını söyledi.

‘SURİYELİ KÜRTLERE, PETROLDEN PARA KAZANMALARI İÇİN YARDIM EDECEĞİZ’

Trump, “Hep söylemişimdir, eğer bir ülkeye girdiyseniz petrolü kontrol altına alın. Aynısı burası için de geçerli. Kürtlerin eline para geçsin diye, para akışı olsun diye bir şeyler düşüneceğiz. Büyük petrol şirketlerimizden birinin oraya girip her şeyi doğru yapmasını sağlayabiliriz. Onların paraya ihtiyacı var ki bizim şimdi hiç yok” ifadelerini kullandı.

ABD lideri, söz konusu Suriye’de “büyük olmayan bir petrol bölgesi” olduğunu da sözlerine ekledi.