Pompeo: Trump, ekonomik baskıya başvurarak Türkiye’yle doğrudan çatışmadan kaçındı

Washington’da The Heritage Foundation tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pompeo, “Gerçek şu ki, Başkan Trump, Türkiye’nin zarar görmesini sağlamaya, ardından da istilalarını devam etmesi durumunda daha da ağırlaştırmaya hazırdı. Yani NATO müttefikiyle doğrudan çatışmadan kaçınmak için Amerika’nın ekonomik gücüne başvurdu” ifadelerini kullandı.

“Belirlenen süre 120 saat sonra sona erecek ama kesinlikle belli ilerleme sağlandı” diyen Pompeo, “Henüz bu sorunun başarıyla çözüme kavuşturulacağından tam emin değiliz” diye ekledi.