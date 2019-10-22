Trump'a azil soruşturması: Kongre üyeleri eski Ukrayna büyükelçisini dinledi

Demokrat Kongre mensupları, Taylor'ın ifadelerine ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı ancak bir dizi açıklama yapıldı.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Tom Malinowski, Taylor'ın ifadeleri hakkında "Araştırmakta olduğumuz olayların şu ana kadarki en kapsamlı izahatiydi" diyerek "Kalan şüphelerimi çözdü" ifadelerini kullandı.
Demokrat temsilci Harley Rouda ise, Taylor'ın 15 sayfalık açılış konuşmasını dökümünü paylaştı. İfadelerin tamamı ise henüz yayınlanmadı.
Taylor, Trump'ın 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyada Ukrayna ile ilgili önemli kanıtlardan bazılarını daha önce Demokratlara sunmuştu.
Daha önce Taylor'ın ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Golden Sondland'a Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteğin sağlanması için Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın soruşturulması şartını koşmasını 'delilik' olarak gördüğünü söylediği ifadeleri, 9 Eylül'de Kongre'ye sunulmuştu.
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