Trump'a azil soruşturması: Kongre üyeleri eski Ukrayna büyükelçisini dinledi

ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi William Taylor, Başkan Trump'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin Kongre soruşturmacılarına ifade verdi. Demokratlar, Taylor'ın ifadelerini 'en ayrıntılı ve en şok edici beyan' olarak nitelendirdi.

Eski bir ordu mensubu ve diplomat olan, ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi William Taylor, Başkan Donald Trump'a temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesi sonrasında açılan azil soruşturmasına ilişkin Kongre'nin Dışişleri, İstihbarat ve Gözetim komitelerinin temsilcilerine ifade verdi.

Demokrat Kongre mensupları, Taylor'ın ifadelerine ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı ancak bir dizi açıklama yapıldı.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Tom Malinowski, Taylor'ın ifadeleri hakkında "Araştırmakta olduğumuz olayların şu ana kadarki en kapsamlı izahatiydi" diyerek "Kalan şüphelerimi çözdü" ifadelerini kullandı.

Demokrat temsilci Harley Rouda ise, Taylor'ın 15 sayfalık açılış konuşmasını dökümünü paylaştı. İfadelerin tamamı ise henüz yayınlanmadı.

Bir diğer Demorkat temsilci Wasserman Schultz ise, ifadeyi Kongre'de geçirdiği en rahatsız edici günlerden biri olarak tanımladı.

Taylor, Trump'ın 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyada Ukrayna ile ilgili önemli kanıtlardan bazılarını daha önce Demokratlara sunmuştu.

Daha önce Taylor'ın ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Golden Sondland'a Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteğin sağlanması için Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın soruşturulması şartını koşmasını 'delilik' olarak gördüğünü söylediği ifadeleri, 9 Eylül'de Kongre'ye sunulmuştu.