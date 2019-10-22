Jeffrey: ABD, Rusya'nın DSG'yi Türkiye sınırından uzaklaştırabileceğine inanmıyor

ABD Senatosu Dışişleri Komitesi’nin oturumunda Maryland eyaletinin Demokrat Senatörü Ben Cardin’in, ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinde kalması durumunda Türk ordusunun onlara saldırma olasılığıyla ilgili soruları yanıtladı.

Ankara ve Washington arasında birbirine saldırmama konusunda anlaşma olduğunu dile getiren Jeffrey, şu ifadeleri kullandı.

"Onlar, ABD askerleriyle silahlı çatışmaya girmezdi. Öncelikle gelişmeler ne olursa olsun hiçbir tarafın hiçbir zaman diğerine karşı çatışmaya girmeyeceği yönünde anlayış var."

Jeffrey, "Rusya ve Türkiye bugün Soçi’de, Suriye’nin kuzeyinde 10 kilometre derinliğine devriye faaliyetini gerçekleştirme imkanıyla birlikte ateşkes konusunda anlaştı. Kürtlerin bu bölgeden çıkarmayı başarmaları mümkün değil" dedi.

Jeffrey, "Türkiye bundan çok az bir şeyler kazanır" diye ekledi.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.