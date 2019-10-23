Demokrat Senatör Menendez'den ABD Dışişleri'ne 'Türkiye' eleştirisi

ABD Senatosu'nda dün Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle uygulanması tartışılan yaptırımlar ele alındı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Palmer, Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle yaptırımları öngören ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına alınıp alınmayacağı konusunda henüz bir karara varmadıklarını söyledi.

Senatör Bob Menendez, Palmer'e söz konusu alımın, hakkında yasa çıkarılan 'Rusya'yla önemli askeri işlem' sayılıp sayılmadığını sordu.

Palmer'in net ifade kullanmadan bu konunun şu anda bakanlıkta görüşüldüğü yanıtını vermesine tepki gösteren Menendez, "Vay! Dünyaya ne güzel bir sinyal gönderiyoruz! Eğer S-400 alımı, Rusya'dan yapılan önemli bir askeri işlem değilse, o zaman hiçbir şey önemli bir askeri işlem olmaz" ifadelerini kullandı.

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlandığını açıklamıştı.