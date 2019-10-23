ABD'li senatör: Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha aşağılık kılıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Blumenthal, "Başkan (Trump) Amerikan sorumluluğunu ve liderliğini geri çekti, Putin boşluğu doldurmak için adım attı. Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha endişe verici ve aşağılık kılıyor" ifadelerini kullandı.
Blumenthal, mesajının altında Washington Post'ta yer alan "Rusya ve Türkiye, Kürtleri Suriye'nin kuzeyindeki bölgeden çıkarmak için anlaşma sağladı" başlıklı haberin linkini de paylaştı.
The President abdicated American responsibility & leadership & Putin stepped in to fill the void. The dangerous Erdogan-Putin partnership & expulsion of the Kurds makes our betrayal all the more alarming & despicable. https://t.co/JsqUT7scVe— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) October 22, 2019
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