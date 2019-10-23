Trump: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı

'KÜRTLER GÜVENDE, ESİR IŞİDLİLER EMİN ELLERDE'
"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge kuruldu! Ateşkes bozulmadı ve muharebe operasyonları sona erdi. Kürtler güvendeler ve bizimle çok güzel çalıştılar. Esir alınan IŞİD mahkumları güvenlikli tutuluyor. (TSİ) 18.00'de Beyaz Saray'dan açıklama yapacağım. Teşekkürler!"
Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019
Dün Erdoğan-Putin mutabakatının ardından, ilkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı’nın sonlandırıldığını duyurdu.
Lavrov, bundan böyle her şeyin Kürt güçlerin çekilmesine bağlı olacağını belirtti.
Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı, "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" açıklamasını yaptı.
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