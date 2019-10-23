Trump: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşmaya vararak bitirmesi sonrası, Trump'tan yeni tweet geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Soçi'de varılan Suriye mutabakatının ardından "Türkiye, Suriye ve Ortadoğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi" diye tweetleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah yine konuya el attı:

'KÜRTLER GÜVENDE, ESİR IŞİDLİLER EMİN ELLERDE'

"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge kuruldu! Ateşkes bozulmadı ve muharebe operasyonları sona erdi. Kürtler güvendeler ve bizimle çok güzel çalıştılar. Esir alınan IŞİD mahkumları güvenlikli tutuluyor. (TSİ) 18.00'de Beyaz Saray'dan açıklama yapacağım. Teşekkürler!"

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

© AFP 2019 / Delil SOULEIMAN Rusya: Suriye, Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracak

​Dün Erdoğan-Putin mutabakatının ardından, ilkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı’nın sonlandırıldığını duyurdu.

Lavrov, bundan böyle her şeyin Kürt güçlerin çekilmesine bağlı olacağını belirtti.

Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı, "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" açıklamasını yaptı.