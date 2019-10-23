Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı

DSG Komutanı Mazlum Kobani'ye teşekkür eden Trump, Kobani'nin kendisine IŞİD konusunda güvence verdiğini söyledi. Trump, ''General Mazlum'a anlayışı için teşekkür ederim. Binlerce Kürt'ün hayatını kurtardığımızı biliyor. Kürtlere harika hizmet verdik. Şimdi Suriye'den çıkıyoruz. ABD için zafere giden bir yolu seçiyorum. Anlaşmamız sayesinde birçok hayat kurtardık'' şeklinde konuştu.
LIVE: President @realDonaldTrump Delivers Remarks https://t.co/ZErZ4UkNn5— The White House (@WhiteHouse) October 23, 2019
Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kısa bir süre içinde biraraya gelebileceğini söyleyerek, ''Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var'' ifadesini kullandı.
'TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEZSE YİNE YAPTIRIM UYGULARIZ'
Trump, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yaptırımların yeniden uygulanabileceğini söyledi.
'AVRUPA ÜLKELERİ, VATANDAŞI OLAN IŞİD'LİLERİ ALMALI'
''Avrupa ülkelerini IŞİD mahkumlarını kendi ülkelerinde yargılanmak üzere geri almaya çağırıyoruz'' diyen Trump, Avrupalı ülkelere bu konuda çağrı yaptı.
ABD HAZİNE BAKANLIĞI: YAPTIRIMLAR RESMEN KALDIRILDI
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'deki 2 bakanlık ve 3 bakana yönelik 14 Ekim'de getirdiği yaptırımları kaldırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.
Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.
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