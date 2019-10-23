Trump'tan DSG komutanına teşekkür: En kısa zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, DSG yetkilisi Mazlum Kobani'ye teşekkür ederek, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz izin teşekkür ederim General Mazlum. Lütfen içten dileklerimi Kürt halkına iletin. En yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

GEN.Mazloum:

2. We THANK President Trump for his tireless efforts that stopped the brutal Turkish attack and jihadist groups on our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 23, 2019

GEN.Mazloum:

1- I just spoke with President Trump and explained to him the Turkish violations of the truce that would not have been possible without his great efforts — Mustafa Bali (@mustefabali) October 23, 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Abdi'ye sosyal medya hesabından teşekkür etti.Trump, DSG Sözcüsü Mustafa Bali'nin paylaştığı, Mazlum Abdi'nin ''ABD Başkanı Trump'la biraz önce konuştum ve ona Türkiye'nin ateşkes ihlallerinden bahsettim. Bu ateşkes onun büyük çabaları olmasa mümkün olmazdı. Başkan Trump'a bitmez tükenmez çabalarıyla Türkiye'nin ve cihatçı örgütlerin halkımıza yönelik acımasız saldırılarını durdurduğu için teşekkür ederiz" sözlerini sosyal medyadan paylaştı.

​Paylaşımın ardından sözcü Bali'yi etiketleyen Trump, Abdi'ye ''General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. En içten dileklerimi lütfen Kürt halkına iletin. Sizinle en yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum'' şeklinde seslendi.

Thank you General Mazloum for your kind words and courage. Please extend my warmest regards to the Kurdish people. I look forward to seeing you soon. @mustefabali — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

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