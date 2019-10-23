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00:51 24 Ekim 2019
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    Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'da devriye yapan Türk askerleri

    Beyaz Saray yetkilisi: Suriye'de şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz

    © AFP 2019 / BAKR ALKASEM
    ABD
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    ABD'li üst düzey bir yetkili, Suriye'deki 'etnik temizlik' iddialarını yalanlayarak, "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz" dedi. 

    Halep'teki tahliye süreci
    © AFP 2019 / George Ourfalian
    ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar
    Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecileri telekonferans yöntemiyle Suriye konusunda bilgilendirdi. 

    Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşmanın uygulanmasından memnuniyet duyduğunu belirten yetkili, "Bir NATO üyesi olan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz. Aynı şekilde Kürtler ile de iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Bölgedeki sivillerin ve dini azınlıkların korunması için Türkler, Kürtler ve diğer müttefiklerimiz ile çalışacağız" ifadesini kullandı. 

    'PETROL BULUNAN ALANLARDA BİR MİKTAR ASKER BIRAKACAĞIZ'

    Suriye'de IŞİD'in yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı petrol bulunan alanlarda bir miktar asker bırakacaklarını ifade eden yetkili, "En nihayetinde Trump yönetiminin amacı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çıkarmak. Bunun bir gün olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

    Yetkili, Suriye'de ne kadar asker bırakılacağına ilişkin bir soru üzerine ise bu konunun muhatabının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olduğunu belirterek net bir sayı vermekten kaçındı. 

    'TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ ANLAŞMADA BİR ROLÜMÜZ YOK'

    Mark Esper
    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
    ABD Savunma Bakanı Esper: Kürtlere karşı işlenen savaş suçlarından Türkiye'yi sorumlu tutarız
    Türkiye ile Rusya arasında dün varılan mutabakata ilişkin ise yetkili, "Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşma bu iki ülke arasında. Bizim burada bir rolümüz yok. Türkler ile Tel Abyad ile Rasulayn arasında M4 kara yoluna kadar olan bölge üzerinde çalıştık ve bu bölgeyi başarılı bir şekilde tahliye ettik." diye konuştu. 

    Yetkili, Türkiye'nin Kürtlere yönelik 'etnik temizlik' uyguladığı iddialarını ise "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz." yanıtını vererek yalanladı.  Türkiye-ABD ilişkilerine değinen yetkili, "Türkiye çok önemli bir ülke, bu ülkenin yaklaşık 90 milyon nüfusu var. Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda. Türkiye'de birçok Amerikan, binlerce ABD askeri var. ABD herkesle iyi ilişkiler kurmak istediğini söylüyor. Biz tabii ki Türkiye ile de iyi ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı.

    ‘TÜRKİYE, RUSYA’YLA ANLAŞIRKEN DİKKATLİ OLMALI’

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    Rusya: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı
    “Rusya’yla anlaşmalar yapan Türkiye ve diğer ülkelerdeki dostlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” diyen yetkili, Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmanın kapsadığı bölgelerdeki sivillerin haklarına nasıl uyulduğunu yakından izleyeceklerini söyledi. Yetkili, bu bölgelerdeki sivillerin zorla yerinden edilmesini engelleme çağrısında bulundu.

    ‘TÜRKİYE’NİN S-400’TEN VAZGEÇMESİNİ UMUYORUM’

    Beyaz Saray yetkilisi, “Türklerin S-400 alımını sürdürmeyeceğini ve NATO standartları dediğimiz şeye dönmesini, yani Rus yapımı büyük savunma sistemlerine sahip olmamasını umuyorum” diye konuştu.

    Yetkili ayrıca Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 ve “diğer önemli askeri alımları” yapması durumunda F-35 savaş uçağı üretimi ve alımı programına katılımının söz konusu olmayacağını dile getirdi.

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    Etiketler:
    Kürtler, Etnik temizlik, etnik temizlik, Barış Pınarı Harekatı, Beyaz Saray, Suriye, Türkiye, ABD
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