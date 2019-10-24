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    Visitor are seen at the booth of US electric carmaker Tesla Motors, during the press day of the Geneva Car Show on March 4, 2015 in Geneva

    Tesla hisseleri yüzde 20'den fazla değer kazandı

    © AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
    ABD
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    Tesla hisselerinin 1 Mart'tan bu yana ilk kez 300 dolar sınırını geçtiği ve 307 dolara kadar yükseldiği belirtildi.

    © AFP 2019 / SPENCER PLATT
    Tesla sürücüsü otoyolda direksiyon başında uyurken yakalandı
    ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin sürpriz verileri ve Çin'deki yeni fabrikasında üretime başladığını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 21 değer kazandı.

    Tesla hisseleri, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 300 dolar sınırını geçti ve 307 dolara kadar yükseldi.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre, şirket Çarşamba günü yılın üçüncü çeyreğinde 143 milyon dolar kar ettiğini açıklamıştı. Bu rakam beklentilerin üzerindeydi.

    Tesla ayrıca Çin'in Şangay kentindeki dev fabrikasında üretime başladığını da duyurmuştu.

    Şirket fabrikada bu yıl sonuna dek, en uygun fiyatlı otomobili Model 3'ten haftada en az 1000 adet üretmeyi hedefliyor.

    Çin halen dünyanın en büyük otomobil pazarı.

    Tesla da daha önce Çin pazarında hızla büyümeyi stratejisinin önemli bir parçası yapmış ancak ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından olumsuz etkilenmişti.

    A man walks near a logo of Tesla outside its China headquarters at China Central Mall in Beijing, China July 11, 2018
    © REUTERS / Jason Lee
    Bir Tesla daha park halindeyken alev aldı
    Geçen yıl patlak veren bir dizi skandalın ardından, Tesla CEO'su Elon Musk yatırımcıların baskısıyla yönetim kurulu başkanlığını bırakmak zorunda kalmıştı.

    Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki yıl sürücüsüz araçlar üretebileceğini de açıklamıştı.

    Uzmanlar ise Musk'ın iddiasına şüpheyle yaklaşıyor.

    Etiketler:
    açıklama, Elon Musk, Çin, ABD, Tesla
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