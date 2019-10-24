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19:05 24 Ekim 2019
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    Donald Trump, Beyaz Saray'da Genç Siyah Liderlik Zirvesi'ni ağırlarken

    Trump'ın avukatına göre Başkan yasaların üstünde: Sokakta silah çekip birini öldürse bile yargılanamaz

    © REUTERS / YURI GRIPAS
    ABD
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    Emlak kralıyken ABD Başkanı seçilen Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili davada, avukatı, şu görüşe sahip çıktı: Başkan olarak gündüz gözü sokak ortasında silahla birini öldürse bile yargı önünde dokunulmazlığı var.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarını mahkemeye teslim etmesi gerektiği, bu konuda dokunulmazlığının bulunmadığına dair yargı kararını götürdüğü temyiz mahkemesi ilginç bir tartışmaya sahne oldu. 

    © AFP 2019 / Jim Watson
    Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasına mahkemeden onay
     

    Trump'ın avukatı William Consovoy, "Başkan olarak hizmet yapan kişi, görev başındayken, mahkeme emriyle evrak istenmesi de dahil her türlü ceza davası sürecine karşı mutlak dokunulmazlığa sahiptir" görüşünü savundu.

    Bunun üzerine savcılık yetkilileri böyle bir dokunulmazlığının 'aşırı mutlak' olduğu tepkisini gösterirken, temyiz yargıcı Denny Chin de 5. Cadde örneğini gündeme getirdi.

    Yargıç, Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasında çok sadık destekçi kitlesine sahip olduğunu söyleyerek "Manhattan'da 5. Cadde'nin ortasında durup birini vursam bile hiç destekçi kaybetmem" demesine atıf yaptı.

    Donald Trump, Ohio'daki 'Amerika'yı yeniden muhteşem yap' mitinginde sıcaktan yakınırken
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump'ın avukatı: Başkan azledilirse, ABD halkı ayaklanır
    Chin'in 5. Cadde örneği hakkında ne düşündüğünü, yerel yetkililerin bu konuda bir şey yapıp yapamayacağını sorması üzerine, avukat Consovoy, "Doğrudur, Başkan görevde olduğu müddetçe hiçbir şey yapamazlar" dedi. 

    Trump'ın avukatı, cevabına "Başkan böyle bir suçtan ancak görevini bıraktıktan ya da azledildikten sonra yargılanabilir. Bu, daimi bir dokunulmazlık değil" eklemesini yaptı.

    Stormy Daniels-Donald Trump
    © REUTERS / Brendan Mcdermid,Joshua Roberts
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    New York'taki temyiz mahkemesi, Trump'ın 8 yıl öncesine giden mali kayıtlarının incelenmesi için çıkarılan mahkeme emrine itirazı ele alıyor.

    Savcılık, Trump ya da şirketlerinin, yaptığı 'sus payı ödemeleri' için eski avukatı Michael Cohen'e para vermesinin yasalara aykırı olup olmadığını soruşturuyor.

    3 yıl hapis cezasına çarptırılan Cohen, Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen porno yıldızı Stormy Daniels'a, konuşmaması için kampanya döneminde ödeme yapıldığını kabul etmişti.

    Trump ise Stormy ile ilişkiye girdiğini yalanlıyor.

    Etiketler:
    Michael Cohen, Stormy Daniels, Dokunulmazlık, Donald Trump, Temyiz Mahkemesi, Manhattan, New York, ABD
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