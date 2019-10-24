'ABD, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için 30 Abrams tankı ve asker gönderecek'

Washington yönetiminin bir yandan Suriye'den çekilirken diğer yandan da ülkenin doğusundaki petrol sahalarının güvence altına alınması için bölgeye Abrams tankları ve asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Newsweek'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir üst düzey yetkili, Washington'un yaklaşık 30 Abrams tankını askeri personelle birlikte ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadelede yer alan Kürt güçlerin kontrol ettiği, verimli petrol sahalarının bulunduğu Suriye'nin doğusuna göndermeyi planladığını, bunun için Beyaz Saray'ın onayının beklendiğini ifade etti.

ABD'li yetkili, büyük ölçüde YPG unsurlarından oluşan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) bu petrol sahalarının güvenliğini sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Yetkili, tank sevkiyatının IŞİD'in yanı sıra Suriye hükümetini, İran'ı ve onların silahlı müttefik milislerini doğudaki petrol sahalarından uzak tutma amacı taşıdığının altını çizdi.

Trump, dün yaptığı açıklamada "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. Petrolü güvence altına aldık bu nedenle de az miktarda ABD askeri, petrol olan alanlarda kalacak" demişti.