Trump: Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'in yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Fırat’ın doğusundaki petrol sahalarını Kürt güçlerin yardımıyla aldıklarını ve buralarda IŞİD'in yeniden canlanmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Dün Türkiye ve Kürtlerle ilgili yaptığım konuşmamda bahsettiğim petrol sahaları, Kürtlere yaptığımız yardım ile geri alınana kadar IŞİD tarafından yönetiliyordu. IŞİD’in buralarda yeniden canlanmasına ve bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019

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