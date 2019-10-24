Tesla marka aracından çıkamayan adam yanarak öldü

Washington Post'ta yer alan habere göre direksiyon kontrolünü kaybederek palmiye ağacına çarpan Awan'ın aracındaki iyon-lityum batarya alev aldı.
Alevlerin aracı kaplamaya başlamasıyla yardıma gelenler, kaza sonucu oluşan teknik arıza nedeniyle kapıları açamayınca talihsiz adam yanarak hayatını kaybetti.
© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
Awan'ın ailesi Tesla'ya dava açarken davacı taraf, trajedinin Tesla marka aracın konstrüksiyonundaki arızalar nedeniyle yaşandığını vurguladı.
Aile avukatı, "Tesla araçlar yanmayı çok seviyor. Bu araçlar o kadar teknolojik ki, insanın Chevrolet arazi aracı alası geliyor" dedi.
Tesla'dan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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