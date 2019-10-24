ABD'nin Minot Hava Üssü’nde esrar bulundu

AP’nin Hava Kuvvetleri Çavuşu Benjamin Smith’in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre ise, füze alarm tesisinde 9 Ekim’de bulunan esrarın miktarı bilinmiyor. Ancak söz konusu uyuşturucunun füze operatörlerinin yakınlarında olmadığı belirtildi.
Minot Üssü, ülkedeki iki Boeing B-52 bombardıman uçağı üssünden birine sahip ve 150 adet Minuteman 3 nükleer füzesine nezaret ediyor.
2007 yılında Minot üssünde ‘yanlışlıkla’ 6 adet nükleer başlıklı kruz füzesinin yüklendiği B-52 bombardıman uçağının Louisiana’daki bir üsse gönderilmesinin ardından, üs sıkı denetimde tutuluyor.
Daha önceler üstte yapılan aramalarda, askerlerden birisi görev başında esrar içerken yakalanmıştı.
Aynı zamanda üs; bir kod cihazının çalınması, mürettebatın görev başında uyuklaması, denetimlerden kalması ve iki askerin görev sırasında alkol tüketmeleri sonucu cezalandırılmalarıyla da biliniyor.
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