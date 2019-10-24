ABD'nin Minot Hava Üssü’nde esrar bulundu

ABD ordusunun Kuzey Dakota'daki Minot Hava Üssü’ne ait bir nükleer füze tesisinde esrar bulundu. ABD Hava Kuvvetleri’nin konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Task&Purpose sitesinin aktardığına göre, Kuzey Dakota’daki Minot Hava Üssü'ne ait bir nükleer füze tesisinde esrar bulundu. Üssün Sözcüsü Gabriel Cushing, ordunun tesisinde yasadışı uyuşturucu ele geçirildiğine dair basına yansıyan haberleri doğruladı. Konu hakkında daha fazla detay vermeyi reddeden Cushing, soruşturma tamamlanmadan daha fazla bilgi veremeyeceklerini söyledi.

AP’nin Hava Kuvvetleri Çavuşu Benjamin Smith’in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre ise, füze alarm tesisinde 9 Ekim’de bulunan esrarın miktarı bilinmiyor. Ancak söz konusu uyuşturucunun füze operatörlerinin yakınlarında olmadığı belirtildi.

Minot Üssü, ülkedeki iki Boeing B-52 bombardıman uçağı üssünden birine sahip ve 150 adet Minuteman 3 nükleer füzesine nezaret ediyor.

2007 yılında Minot üssünde ‘yanlışlıkla’ 6 adet nükleer başlıklı kruz füzesinin yüklendiği B-52 bombardıman uçağının Louisiana’daki bir üsse gönderilmesinin ardından, üs sıkı denetimde tutuluyor.

Daha önceler üstte yapılan aramalarda, askerlerden birisi görev başında esrar içerken yakalanmıştı.

Aynı zamanda üs; bir kod cihazının çalınması, mürettebatın görev başında uyuklaması, denetimlerden kalması ve iki askerin görev sırasında alkol tüketmeleri sonucu cezalandırılmalarıyla da biliniyor.